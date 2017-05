Prachtig gebaar: voetbalclubs Manchester schenken 1 miljoen pond aan slachtoffers

Manchester City en Manchester United beloven samen om 1 miljoen pond (ruim 1,1 miljoen euro) over te maken aan een hulpfonds voor de slachtoffers van de aanslag van maandag in de Noord-Engelse stad. Dat hebben beide voetbalclubs donderdag bekendgemaakt.

“De barbaarse daad van maandagavond heeft iedereen pijnlijk getroffen. Onze clubs bevinden zich in het hart van onze lokale gemeenschappen. Het is dan ook passend dat we een verenigd antwoord geven op deze tragedie”, verklaarde United-directeur Ed Woodward.

“De hoop van de beide clubs is dat onze schenking een kleine bijdrage zal leveren tot het verlichten van de verschrikkelijke uitdagingen waarmee de betrokkenen geconfronteerd worden”, aldus City-voorzitter Khaldoon Al Mubarak. “Hopelijk zal ons gezamenlijk handelen naar de wereld toe een symbool zijn van de sterkte van de spirit van Manchester.” Eerder raakte al bekend dat City-speler Yaya Touré zelf 100.000 euro doneerde.

Bij de aanslag in de Manchester Arena vielen 22 doden en raakten 64 mensen gewond. In de nasleep daarvan werd het ‘We Love Manchester Emergency Fund’ opgericht. Woensdag werd door de Europa League-finale, gewonnen door Manchester United, nog een indrukwekkende minuutstilte gehouden.