Wat zegt Melania’s lichaamstaal over haar relatie met Donald Trump?

De beelden waarop te zien is hoe Melania Trump de hand van haar man afkeurend afwijst, gingen de wereld rond. Haar stoïcijnse blik bij het bezoek aan de paus evenzeer. Het moet gezegd: Melania gedraagt zich vaak eerder als een tiener die mee op vakantie moet met haar ouders, dan als een first lady, als de vrouw van de president van de Verenigde Staten.

De Britse krant The Independent vroeg aan Patti Wood, specialiste lichaamstaal, of we iets achter die norse houding van Melania Trump moeten gaan zoeken.

“Toen het presidentspaar aankwam in Tel Aviv, liep Donald op kop om zijn macht te tonen. Hij reikte zijn hand aan om haar als een kind verder te begeleiden, maar zij reageerde alsof ze zei ‘Nee, je kan mij niet leiden als een kind.’”

Het kan natuurlijk zijn dat Melania zijn hand weigerde omdat ze wilde opletten om publieke affectie te tonen in Tel Aviv, maar het was niet het eerste voorbeeld dat zou wijzen op de verandering die het koppel heeft meegemaakt sinds Donald Trump als president werd aangesteld.

President, geen presidentieel koppel

Voor het presidentschap had het paar volgens Wood “een relatie met veel contact, vaak seksueel getint - waarbij haar lichaam vaak en plein public betastte in intieme zones, breed lachend en zelfs verkneukelend.”

De laatste maanden echter zagen we Donald Trump meer en meer naar voren treden, daarbij zijn machtige status benadrukkend en zijn vrouw achter zich latend. “Hij wil als de president aanzien worden. Niet als deel van het presidentiële koppel”, aldus Wood.

In februari leek het tij te keren, toen Melania spontaan de hand van haar echtgenoot vastnam, maar ook dat vleugje affectie draaide uit op een sisser. Donald liet haar hand gewoon vallen, alsof hij plots haar hand helemaal niet meer wilde vasthouden.

“Hij bepaalt hoe ze zich tonen aan de buitenwereld”, verklaart Wood het bizarre tafereel. “Zij probeert zijn hand soms vol affectie vast te nemen, waaruit ik afleid dat dat was hoe ze zich vroeger gedroegen. Ze is de affectie gewoon en heeft er soms heimwee naar, maar dan draait hij zich weg of wijst hij haar hand vermanend af. Op veel foto’s zien we dat zijn gedrag bij haar verdriet of zelfs woede oproept.”

#sadmelania

Volgens Wood is Melania’s lichaamstaal de laatste maanden fel veranderd. Vroeger was ze “een model dat getrouwd was met iemand die naar haar opkeek” en was haar lichaamstaal “erg losjes, ze voelde zich goed in haar vel.”

Nu is Melania iemand geworden “van wie de schouders naar beneden, haar mond steevast sip, gespannen en ongelukkig.”

Er is zelfs al een hashtag voor: #sadmelania. Dat er effectief een haar in de boter is, of dat het eerder om een voorbijgaande fase in de atypische relatie van het koppel gaat, zal de tijd moeten uitwijzen.

