Justin overleefde een blikseminslag: “Mijn hersenen functioneren niet meer zoals voordien”

Meer dan 4.000 mensen sterven elk jaar als gevolg van een blikseminslag. Voor elke tien mensen die door de bliksem getroffen worden, overleven echter negen slachtoffers. Toch zijn de korte- en langetermijngevolgen van zo’n blikseminslag niet te onderschatten. Iets wat de Amerikaan Justin Gauger uit Arizona aan den lijve heeft ondervonden.

Justin werd getroffen door de bliksem terwijl hij aan het vissen was in een meer in Arizona. “Mijn lichaam stopte even met functioneren. Je kan het vergelijken met het moment dat je als kind je vinger in het stopcontact stak, maar dan véél erger.”

Een koppel dat onder een boom aan het schuilen was snelde hem meteen te hulp. Ze vertelden hem later dat zijn lichaam aan het roken was. Toen hij weer bij bewustzijn kwam, merkte Justin dat hij deels verlamd was. “Ik kon mijn benen niet meer bewegen. Toen ik dat besefte, begon ik serieus te panikeren.”

De verlamming duurde zo’n vijftal uur. Er waren ook zichtbare brandwonden in zijn wandelschoenen en sokken te zien. “Ik ga ervan uit dat de bliksem mijn bovenlichaam geraakt heeft en vervolgens via mijn voeten mijn lijf weer verlaten heeft.”

Eén op de drie ervaart tijdelijke verlamming

Ongeveer één derde van de slachtoffers van een blikseminslag ervaarden minstens tijdelijk verlamming van hun benen of armen. De bliksem kan ook toeslaan op het deel van je hersenen dat de ademhaling controleert. Ook kan het je hart verlammen, “maar gelukkig heeft het hart een natuurlijke pacemaker, waardoor het zichzelf kan resetten,” aldus Mary Ann Cooper, gepensioneerde spoedarts en bliksem-expert.

Verandering in je persoonlijkheid

Andere mogelijke gevolgen van een blikseminslag zijn: doofheid, beroertes, hoofdpijn, geheugenproblemen en veranderingen in je persoonlijkheid. Een plotse verandering in je persoonlijkheid kan een grote impact hebben op gezinnen en huwelijken, soms leidt het zelfs tot een breuk.

Maar hoe kan een blikseminslag ervoor zorgen dat je persoonlijkheid verandert? “De bliksem verandert de verbindingen in je hersenen, net zoals een elektrische shock je computer kan aantasten,” legt Mary Ann Cooper uit. “Vanbuiten ziet alles er achteraf misschien nog hetzelfde uit, maar de software is wel beschadigd.”

Ook Justin merkt dat hij allesbehalve weer de oude is na de blikseminslag. “Mijn hersenen functioneren niet meer zoals voordien,” vertelt Justin. “De woorden in mijn hoofd zijn een gigantische puinhoop. Als ik iets probeer te zeggen, is dat een hele onderneming.”

Broodjeaapverhalen

Sommigen beweren ook dat ze sinds de blikseminslag een storm kunnen detecteren, nog lang voor hij er effectief is. “Dat is inderdaad mogelijk,” zegt Cooper. “Dergelijke mensen zijn namelijk extra gevoelig voor tekenen dat er een storm zit aan te komen.” Ze gelooft echter niet in broodjeaapverhalen dat computers ‘bevriezen’ als slachtoffers van een blikseminslag de kamer binnenkomen.

Zelfs na jaren research blijven er nog steeds vele onopgeloste kwesties volgens bliksemexperts. Slachtoffers vinden ook niet altijd even makkelijk medische hulp, omdat hun klachten nog niet overal even gekend zijn.

Hoe reageer je het best wanneer de bliksem toeslaat?

De voornaamste doelwitten zijn geïsoleerde en puntige objecten zoals bomen, elektriciteitspalen, gebouwen en af en toe ook mensen. Al zijn directe blikseminslagen op mensen eerder zeldzaam. Experten raden aan om bergtoppen, hoge bomen en water te vermijden. Ook benadrukken sommigen dat het van cruciaal belang is om niét neer te liggen, aangezien dit de blootstelling aan aardstroom vergroot.

De beste positie tijdens een blikseminslag is volgens hen om met je voeten dicht bij elkaar gehurkt neer te zitten. En als je met een groep mensen op pad bent, bewaar je ook best een zestal meter afstand tussen elke persoon.

Ron Holle, bliksemonderzoeker, staat echter niet achter deze tips. “Er zijn al mensen gestorven, ondanks dat ze deze tips opvolgden.” Zijn raad is dan ook: “Ga naar binnen als er onweer op komst is!”