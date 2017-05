Ajax Amsterdam slaagde er woensdag niet in de Europa League te winnen. De Nederlandse topploeg ging met 2-0 onderuit tegen Manchester United. Desondanks heeft Ajax-doelman Andre Onana heel wat aandacht te pakken op Twitter, al had dat niets te maken met zijn sportieve prestatie... Op het moment dat de doelman zich in beeld bukt, lijken de namen van de commentatoren uit zijn achterwerk te komen. Heeft de goalie vreemde krachten? Of was het toch gewoon toeval?