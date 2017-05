Anderlecht ontgoocheld: “Titel zonder feest in eigen stad, houdt Brussel wel van RSCA?”

RSC Anderlecht kroonde zich een week geleden tot kampioen van België. De Brusselaars vierden de titel met ee feest in het eigen stadion, georganiseerd door dancing Carré. Afgelopen zondag, na de slotspeeldag, trok de selectie dan naar de discotheek in Willebroek voor een tweede feest. Een viering in Brussel zit er echter niet in. En dat steekt bij paars-wit.

Het is David Steegan, directeur communicatie van RSC Anderlecht, die in een open brief op de eigen site uithaalt naar de stad Brussel. “Enkele weken geleden kleurde de Rotterdamse binnenstad groen wit, de kleuren van de stad, en rood wit zwart, de kleuren van Feyenoord. Stad en club organiseerden samen een mooie, veilige en ordentelijke viering. (...) Chelsea FC, de trotse kampioen van de Engelse Premier League, mag door de Londense binnenstad met de open bus paraderen om spelers samen met de supporters de laatste titel te vieren.”

“Ach, je ziet het overal in Europa, kampioenen worden, bij het behalen van een titel, onvoorwaardelijk gevierd door de gemeenschap, op straat, samen. Ook in eigen land verbroederen steden en gemeenten met hun respectieve clubs, in goede en kwade dagen”, klinkt het. Hij verwijst vervolgens naar de grote volksfeesten van Club Brugge, KAA Gent en R. Antwerp FC de voorbije jaren.

Foto: Photo News

En daar wringt het schoentje, want Anderlecht kreeg geen groots feest in Brussel. “Zondag, RSC Anderlecht was al kampioen, volgde de lauwe apotheose en de anticlimax. Een povere ereronde op het veld. Meer kon niet. Geen podium in de stad, geen parade in de binnenstad. Vanmorgen puilden de “inboxen” van de bestuurders en medewerkers uit met kwade e-mails van fans die, terecht, steen en been klagen dat ze hun geluk niet kunnen delen met hun helden, de spelers, in de straten van onze stad, de hoofdstad van Europa. RSCA investeert nochtans zelf in extra beveiliging in nauw overleg met de ordediensten. Maar die ene optocht moet toch kunnen? De Zinnekesparade, de Gay Pride van afgelopen weekend kunnen toch nog steeds gewoon doorgaan?”

‘Paars wit draagt al 54 seizoenen na elkaar – dat is een record – de goede naam van Brussel uit in Europa. RSC Anderlecht houdt van Brussel maar houdt Brussel van RSC Anderlecht?”, vraagt Steegan zich af. De relatie tussen Anderlecht en de plaatstelijke politiek is al langer moeilijk, de recente gebeurtenissen doen de sfeer geen goed.