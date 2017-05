Haar gsm redde het leven van deze moeder tijdens aanslag in Manchester

De 45-jarige Lisa Bridgett was aan het bellen met haar iPhone toen de explosie na het concert van Ariana Grande plaatsvond. Eén van de moeren uit de spijkerbom kwam tegen haar gsm terecht, waardoor een erger drama voor de vrouw vermeden kon worden. Ze heeft meerdere verwondingen, maar verkeert niet in levensgevaar. Haar man Steve Bridgett deelde enkele confronterende foto’s op Facebook: “Ze heeft heel veel geluk gehad dat ze nog leeft.”

Lisa Bridgett (45) is de middelvinger van haar linkerhand kwijt als gevolg van de bomaanslag na het concert van Ariana Grande in Manchester. Een moer uit de spijkerbom raakte haar vinger en vervolgens haar smartphone, om uiteindelijk via haar wang in haar neus terecht te komen.

De vrouw heeft ook een gebroken enkel als gevolg van een bomscherf, en in haar dij zit er een grote kogelwonde. “Maar het feit dat ze op dat moment aan het bellen was heeft waarschijnlijk haar leven gered,” meent haar man Steve. “Haar gsm heeft de moer uit de bom naar alle waarschijnlijkheid afgewend en vertraagd.”

Steve laat ook nog weten dat alles oké is met de neus van zijn vrouw. “De moer is via haar wang naar binnen gedrongen, maar dat zal slechts een litteken worden.” Lisa moet nu uiteraard nog herstellen, maar haar man heeft er goede hoop op dat alles weer goed komt. “Al denk ik niet dat haar vinger weer terug zal groeien!”

Steve en zijn familie willen vooral de politie en de staff bedanken voor alle hulp die hij en zijn vrouw van hen gekregen hebben.