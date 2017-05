Mooie eer: Tielemans in Europa League Team van het Jaar

Youri Tielemans nam in stijl afscheid van Anderlecht. De middenvelder bezorgde zijn club een 34e titel en stuwde paars-wit ook naar een knappe Europese campagne. De UEFA beloont hem nu voor zijn sterke prestaties. Een selectie van UEFA-waarnemers selecteerde hem voor de 18-koppige ‘Europa League Squad of the 2016/17 Season’.

De 20-jarige Tielemans, kersverse aanwinst van AS Monaco, verkeert in mooi gezelschap. Eindwinnaar Manchester United is de hofleverancier van de selectie. The Red Devils hebben maar liefst acht uitverkorenen. Onder meer Zlatan Ibrahimovic en Henrikh Mkhitaryan zitten in de selectie. United schakelde in de kwartfinale nog Anderlecht uit. Na een 1-1 gelijkspel in Brussel konden de Engelsen pas in de verlengingen afstand nemen op Old Trafford.

Ook verliezen analist Ajax heeft drie genomineerden, evenveel als Genk-killer Celta de Vigo. De Limburgers zelf hebben geen gelukkige in het team.