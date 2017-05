Oeps! Tante en nichtje beleven gênant moment in speeltuin

Een tante en haar 11-jarige nichtje moesten door de brandweer gered worden op een speelpleintje in het St Levan Park in Plymouth (UK). De twee zaten maar liefst een uur lang vast in hun schommels en geraakten er niet eigenhandig meer uit.

De schommels waren eigenlijk bedoeld voor kleine kindjes, maar dat hield Layla (11) niet tegen om er toch eens in te kruipen. Toen ze er niet meer uitgeraakte, sprong haar tante Mel (40) in de schommel naast haar om te tonen hoe het moest. Ook zij raakte echter geblokkeerd in het speeltuig.

“Ik zag dat ze vastzat en wou haar tips geven om eruit te geraken. Uiteindelijk kroop ik er maar zelf in om te tonen hoe ze er weer uit kon klauteren. En toen zat ik dus zelf ook vast. Ik denk dat we er zo’n uur gezeten hebben. Het was echt het meest gênante moment uit m’n hele leven, ik voelde me een complete idioot,” vertelt de tante van het meisje.

Al vlug kreeg het tweetal heel wat bekijks, tot iemand uiteindelijk het noodnummer belde. “Ik was echt opgelucht toen de brandweermannen arriveerden. Ze waren heel vriendelijk en behulpzaam.”

Wake-up call

Het incident was ook een serieuze wake-up call voor de tante: “Vroeger kon ik zonder problemen in en uit een gelijkaardige schommel geraken. Ik ben het afgelopen jaar echter wat verdikt. Door deze ervaring ben ik alleszins gemotiveerd om wat gewicht te verliezen. Ik ben vandaag zelfs al gaan sporten,” aldus Mel.