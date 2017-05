Hevige ontploffing in woning na barbecuebrand

Oostende - De brandweer van Oostende werd donderdagavond iets na 20 uur opgeroepen voor een barbecuebrand op de hoek van de Mariakerkelaan en de Beukenlaan. Ter plaatse bleek een carport in lichterlaaie te staan. Een gasfles van een buitenverwarming was ontploft. De bewoner van het huis van de carport, verzekeraar Michel Soete, werd met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis.

De man wou de brand blussen, maar raakte ernstig gewond door de ontploffing. Ook de brandweer van Middelkerke kwam ter plaatse.

“Op het ogenblik van het uitbreken van de brand en de gepaarde ontploffing was er niemand aanwezig in de woning”, bevestigt Carlo Smits, woordvoerder van de Oostendse politie. De bewoners van twee nabijgelegen huizen werd geëvacueerd. Twee mensen uit een van die woningen werden afgevoerd naar het ziekenhuis. Een iemand liep bij het voorval zware brandwonden op. Die persoon is wel buiten levensgevaar.

“De oorzaak van de ontploffing en de brand is momenteel nog niet geweten. Dit wordt na alle bluswerken nog onderzocht door de brandweer”, aldus Carlo Smits. De brandweer van Oostende moest een tijdlang het gebouw blussen. Wellicht is de woning onbewoonbaar. De Mariakerkelaan was een tijdlang voor een stuk afgesloten voor alle verkeer.