CLUBNIEUWS. Anderlecht polste ex-speler Club Brugge, Fulham wil meewerken aan transfer Odoi

Anderlecht had zijn kern graag versterkt met Nabil Dirar (31). Dat bevestigt Fouad Ben Kouider, de makelaar van de speler. Die voegt er meteen aan toe dat de speler van AS Monaco niet zal terugkeren naar België. “Nabil is vereerd dat een club als Anderlecht aan hem denkt, maar op dit moment is er geen sprake van een terugkeer naar België.”

RSC ANDERLECHT

Dat Dirar deze zomer Monaco na vijf seizoenen verlaat, is wel mogelijk. De flankaanvaller werd Frans kampioen en speelde in de halve finales van de Champions League tegen Juventus, maar kwam mede door blessures niet veel aan spelen toe. “Nabil geniet van twee clubs concrete interesse”, zegt zijn makelaar nog. “Een Turkse topclub en een club uit de Premier League. We zullen zien.”

Anderlecht begint de voorbereiding mogelijk met vier diepe spitsen. Zijn moederclub Bordeaux stalt Isaac Kiese Thelin nog een extra jaar bij RSCA. “Ik ben heel fier en volgend jaar strijden we opnieuw voor de prijzen”, liet de Zweed weten.

Ook Silvère Ganvoula, de spits die deze winter werd overgenomen van Westerlo, maakte een uitstekende ­indruk op René Weiler in de periode dat hij bij RSCA trainde. De aanvaller uit ­Congo-Brazzaville krijgt ­zeker een kans in de voorbereiding.

Daarnaast zijn ook Teo en Hamdi Harbaoui er nog. Charleroi ziet af van een verlengd verblijf van die laatste wegens te duur. Harbaoui moet op termijn misschien mikken op het Midden-Oosten of China. Daarnaast gaf flankaanvaller Diego Capel aan dat het tijd is om terug te keren naar Spanje, hoewel hij nog jaar contract heeft. Engelse bronnen melden dat Anderlecht Marcin Wasilewski – net gestopt bij Leicester – wil als scout, maar dat wordt vooralsnog ontkend. Op 15 juli is er een oefenmatch tegen Lierse.

AA GENT

Fulham is bereid mee te werken aan de transfer van Denis Odoi naar Gent als de rechtsback zelf naar België wil terugkeren. De Londenaren gaven Gent het signaal dat ze willen onderhandelen over een prijs en eventueel een speler van Gent in de deal willen betrekken. Vraag is of Odoi zelf wil terugkeren naar België. Odoi woont graag in Londen en is geliefd bij Fulham, maar zou graag iets meer willen spelen. Mogelijk laat hij zijn beslissing afhangen van de toekomst van ­Ryan Fredericks, de ­andere rechtsachter.

Voor AA Gent zou Denis Odoi een droomaankoop zijn. De Buffalo’s zijn op zoek naar een mogelijke vervanger voor Thomas Foket, die straks zijn laatste contractjaar ingaat, en naar iemand die ook kan depanneren op links indien Nana Asare onbeschikbaar is. Bovendien heeft Gent nood aan meer Belgen in de kern.

Ricardo Avila, de Panamese U20-international die AA Gent vastlegde, zou op zijn beurt kunnen vertrekken naar Fulham op uitleenbasis. Dat zei de middenvelder aan de Panamese voetbalnieuwssite Somos La ­Sele. Die deal zou echter los staan van een eventuele transfer van Odoi.

CLUB BRUGGE

Opvallend: Brugse spits Carlos Strandberg traint dezer dagen mee met BK Häcken, zijn ex-club. De spits bereidt er zich voor op het EK U21 in Polen van 16 tot 30 juni, waar Zweden titelverdediger is. Bij Club zijn er geen trainingen meer.

“Ik kom niet terug naar Häcken”, vertelde Strandberg aan het lokale Fotbollskanalen. “Daar is het veel te vroeg voor. Ik heb een langdurig contract bij Club, maar als we samen denken dat een nieuwe uitleenbeurt de beste optie is, dan is dat maar zo.”

Middenvelder Senne Lynen tekende dan weer een contract tot 2019 bij blauw-zwart. Volgens l’Équipe heeft Club interesse in Yacouba Sylla, een 26-jarige Franse verdedigende middenvelder die dit seizoen door Stade Rennes werd uitgeleend aan Montpellier. Ook Brighton & Hove Albion en Malaga zouden de Fransman graag inlijven.