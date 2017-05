Tropische temperaturen voor 20 km door Brussel: organisatoren nemen maatregelen

Brussel - De organisatie achter de loopwedstrijd 20 km door Brussel neemt een batterij extra maatregelen, om lopers te beschermen tegen de tropisch hitte die zondag wordt verwacht. Meer drank onderweg, een grote fles water op het einde, en op twee plaatsen langs het parcours spuit de brandweer lopers nat. “En je stopt beter met lopen als je lichaam protesteert. Het moet plezant blijven.”

Met zo’n 40.000 zijn ze, de joggers die zondag vanaf 10 uur de jaarlijkse 20 km door Brussel trotseren. Klein detail: volgens het KMI wordt het daar zo’n 29 graden. Levensgevaarlijk. Wie dit weekend wil sporten, moet zich goed op de hitte voorbereiden, waarschuwt de vereniging van sport- en keuringsartsen (SKA). “Niet alleen baby’s en bejaarden, maar ook sporters moeten beseffen dat ze voldoende moeten drinken, ook op voorhand. Want door de inspanningen die ze leveren, lopen ze bij warm weer een verhoogd risico op uitdroging. En dat kan fataal aflopen”, beklemtoont sportarts Tom Teulingkx.

350.000 flesjes water

De organisatoren van de 20 km door Brussel – die trouwens ook gepaard gaat met extra veiligheidsmaatregelen – beseffen het gevaar. “Er zal deze editie daarom om de 3 km een uitgebreide waterbevoorrading worden voorzien. We voorzien 350.000 flesjes water. Halverwege wordt er ook sportdrank uitgedeeld”, zegt eindverantwoordelijke Carine Verstraete. “En aan de finish krijgt elke loper een grote fles water.” Kwestie van snel opnieuw voldoende vocht binnen te krijgen, een raad die ook de vereniging van sport- en keuringsartsen geeft.

Grote douche-poort

Op twee plaatsen langs het parcours zal de Brusselse brandweer een grote “douche-poort” installeren, waar lopers – die dat wensen – doorheen kunnen lopen, willen ze zich afkoelen. Dat gebeurt onder meer met de finish in zicht, aan de Tervurenlaan. “De lopers hebben er dan net een stevige helling opzitten. Sommigen zullen dan de extra afkoeling – op zo’n 1 kilometer van de finish – goed kunnen gebruiken”, zegt Verstraete.

Zij beklemtoont dat ook de lopers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “We vragen alle deelnemers met aandrang om goed naar hun lichaam te luisteren. Wanneer mensen zich draaierig of onwel beginnen voelen, stoppen ze het best met lopen. De 20 km door Brussel is voor ons een loophappening. Het moet voor iedereen plezant en aangenaam blijven.”

Niet forceren

De organisatie wil met de extra maatregelen voorkomen dat er opnieuw lopers in elkaar stuiken, zoals de voorbije jaren soms gebeurde. In 2014 overleed nog een loper, en bijna elk jaar moeten ook verschillende deelnemers gereanimeerd worden, nadat ze tijdens het lopen een hartstilstand kregen.

Veel deelnemers starten immers slecht voorbereid. En eens vertrokken, willen of durven velen niet op te geven, waarna ze hun lichaam forceren om toch de finish te halen.