Ouders dienen klacht in tegen oververhitte kinderopvang in gloednieuw gebouw

Sint-Niklaas - In de stedelijke kinder­opvang Kameleon in Sint-Niklaas lopen de temperaturen hoog op. Het gloednieuwe gebouw, dat in februari dit jaar ­geopend werd, is als sterk geïsoleerde passiefbouw immers niet uitgerust met een koelsysteem. “Onbegrijpelijk”, vindt Dirk Van Himste namens ACOD Oost-Vlaanderen.

“Vier ouders hebben al een klacht ingediend bij het stadsbestuur over de temperaturen van meer dan 30° Celsius. Kind en Gezind werd op de hoogte gebracht, maar volgens hen zijn er enkel aanbevolen temperaturen en geen maximumtemperaturen die niet overschreden mogen worden.”

Voorlopig behelpen de verzorgers zich met mobiele koelers in de slaapzaaltjes en proberen ze de ruimtes zo veel mogelijk te verluchten, want doordat het gebouw zo sterk geïsoleerd is koelt het 's nachts amper af.