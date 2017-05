Te veel Vlaamse jongeren kunnen niet met geld om: “Verontrustend”

Meer dan tien procent van de Vlaamse 15-jarigen weet niet genoeg af van geld om een factuur te ­betalen of eenvoudige berekeningen te doen. ­“Verontrustend”, zeggen experts.

Eerst het goede nieuws. Gemiddeld genomen gaat het goed met de zogenaamde financiële geletterdheid van Vlaamse scholieren. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de OESO. Vlaanderen moet in de ranglijst van onderzochte landen alleen China laten voorgaan, en eindigt boven Nederland en de VS. De meeste Vlaamse 15-jarigen hebben een pak ervaring met geld. Zo hebben drie op de vier een bankrekening en verdient de overgrote meerderheid al geld via klusjes of jobs.

Niet in staat om eenvoudige berekeningen te maken

Reden tot euforie is er desondanks niet, zegt Kristof De Witte, professor onderwijseconomie aan de KU Leuven. Twaalf procent van de tieners haalt immers de allerlaagste score, dat zijn er meer dan bij de vorige bevraging in 2012. “Dat is best verontrustend. Het betekent dat deze jongeren niet weten wat ze moeten doen met een factuur en dat ze niet in staat zijn om eenvoudige berekeningen te maken.”

Bezorgde Hilde Crevits

Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt zich daar zorgen over. Vanaf het schooljaar 2018-2018 wordt financiële opvoeding verplichte kost in de eerste graad van het middelbaar. Scholen mogen daar echter niet op wachten, vindt De Witte. Hij stelt voor om leerlingen bijvoorbeeld oefeningen te laten doen met het huishoudbudget. Zo raken ook ouders betrokken.

Uit het OESO-rapport blijkt dat tieners die vaker met hun ouders over geld spreken, door de band genomen beter met geld om kunnen. Toch heeft een op de zes zelden of nooit een gesprek met moeder of vader over geldzaken.