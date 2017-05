Een van de grootste vetes in de Belgische muziekscène lijkt eindelijk bijgelegd

Een van de grootste vetes in de Belgische muziekscène lijkt te zijn bijgelegd. Pat Krimson (52) staat niet meer met getrokken mes tegenover Regi Penxten (41) en deelt deze zomer zelfs het podium met hem.

Op 1 juli spelen de twee Limburgse dance-goeroes allebei op het festival Eleven Vibes in het West-Vlaamse Langemark-Poelkapelle. “Dat is al de tweede keer in korte tijd dat we een affiche delen”, vertelt Krimson. “In maart trad ik op met 2 Fabiola op de Oude Markt van Leuven, Regi speelde na ons. Ik heb hem toen zelfs aangekondigd. Er zijn dus geen problemen, neen. Buitenstaanders stellen die zogezegde vete altijd groter voor dan ze eigenlijk is. Regi en ik hebben gewoon verschillende karakters, meer niet.”

Ruzie om Ann

Al was er vroeger meer aan de hand. Pat en Regi kregen eind jaren 90 ruzie over wijlen Ann Vervoort, destijds de vriendin van Krimson en Regi’s zangeres bij Milk Inc. In 2014 noemde Krimson hem nog “een copycat” en “een hero als muzikant, een zero als mens”, vorig jaar nam hij zijn ­concurrent ludiek op de korrel in Tegen de Sterren op.

“Maar nu gunnen we elkaar het succes”, zegt Krimson. “Vijftien jaar geleden kreeg ik met moeite een plaat op de radio en stond Regi aan de top. Vandaag doet 2 Fabiola het beter dan ooit. Maar kan jij me zeggen hoe Regi’s laatste plaat heet? Ik niet. Zo gaat dat in de muziek. Maar we doen daar niet moeilijk over. Ja, die persoonlijke problemen zijn er geweest, maar een beetje rock-’n-roll mag wel, toch?”

82 concerten

Drie jaar na het succes van She’s After My Piano gaat het nog steeds hard voor Krimson. Hij mikt op alweer een gouden zomer. “Er komt heel binnenkort een nieuwe single aan, een van de beste die ik heb ­gemaakt.

Ook Loredana (de vriendin van Krimson en zangeres bij ­2 Fabiola, nvdr.) brengt straks een single uit in het Nederlands. Dat wordt een gegarandeerde zomerhit. En er staan ook al 82 concerten gepland tot oktober. Ik speel op Tomorrowland, Genk On Stage, Lowlands en ga zelfs in Madrid en Valencia optreden. We gaan dus knallen. En natuurlijk hoop ik dat we Regi vaak tegen het lijf lopen.” (lacht)