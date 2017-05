Robbie Williams repeteert stiekem in ons land

Robbie Williams is in volle voorbereiding van zijn ­wereldtournee The Heavy Entertainment Show, die hem op 8 juli naar TW Classic brengt. Maar de Britse popster is al sinds begin deze week in ons land.

Net als in 2013 ­repeteert Williams zijn show in Paleis 12 in Brussel en test hij zijn podium uit, dat ook van Belgische makelij is. Met 23 trucks voor de deur bleef zijn aanwezigheid niet on­opgemerkt, maar Williams zelf houdt zich goed verscholen. Tussen zijn kamer in hotel Amigo in Brussel en ­Paleis 12 verstopt hij zich onder een zeil.