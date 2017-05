Dader vroeg kwartier voor aanslag vergiffenis aan zijn moeder

Amper vijftien minuten voor hij dood en vernieling zou zaaien in de Manchester Arena, heeft Salman Abedi nog gebeld met zijn moeder. Hij vroeg haar om vergiffenis voor wat hij zou gaan doen.

Salman Abedi was geen doetje voor hij maandagavond de Manchester Arena binnenstapte. Steeds meer getuigenissen uit zijn familie duiken op waaruit blijkt dat de 22-jarige Brit met Libische roots de jongste jaren geradicaliseerd was. “Ik wist dat hij dit zou gaan doen”, zei zijn broer zelfs.

Foto: ISOPIX

De dader van de gruwelijke aanslag na het concert van Ariana Grande, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, schrok zelfs niet terug voor stevige leugens tegen zijn ouders. Zo hield hij hen voor dat hij zijn radicale opvattingen laten varen had en vroeg hij toestemming om een reis te maken naar Mekka uit liefde voor de Islam. Abedi mocht en kreeg zijn paspoort terug, maar naar Mekka zou hij nooit gaan. Integendeel.

Donderdag werd al duidelijk dat Abedi een kwartier voor hij de aanslag pleegde nog gebeld had met zijn broer en zijn moeder, thuis in Libië. Intussen zijn meer details bekend over dat gesprek. “Hij wilde vaarwel zeggen”, zegt Libisch politiewoordvoerder Ahmed bin Salem. “En vergiffenis vragen voor wat hij gedaan had en zou gaan doen.”

Ook de zus van de dader heeft vier dagen na de aanslag van zich laten horen. Ze vertelt dat ook zij haar broer gewelddadiger had zien worden de voorbije jaren. “Hij had het gevoel dat moslims continu in gevaar waren, zowel in Groot-Brittannië als daarbuiten”, aldus Jamona Abedi in Wall Street Journal. “Wat hij deed, deed hij uit wraak en uit liefde voor de Islam.”

“Volgens mij zag hij overal moslimkinderen sterven en wilde hij daar wraak voor nemen. Hij zag Amerika ook bommen gooien op kinderen in Syrië en wilde ook daar wraak voor. Maar toch had ik nooit gedacht dat mijn broer hiertoe in staat was. We verwachtten absoluut niet dat hij zou doen wat hij gedaan had.”

22 doden

Net na het concert van Ariana Grande, maandagavond iets voor 23 uur, stapte Salman Abedi de Manchester Arena binnen. Hij had een zelfgemaakte bom bij zich en liet die daar, in het midden van een zee van fans, ontploffen. Abedi doodde op die manier 22 mensen, waaronder heel wat kinderen, en verwondde zeker drie keer zoveel mensen.