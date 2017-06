Meer gevoel dan ratio? Coaching voor hoogsensitieven

Hoogsensitief? Dan heb je vaak al een grillig arbeidsparcours achter de rug. Verwerk je alle prikkels tijdens drukke werkdagen maar moeizaam, dan liggen stress, burn-out en oververmoeidheid op de loer. Loopbaancoach Caroline Golkonda is zelf hoogsensitief. Na vallen en opstaan is ze sinds een jaar zelfstandig loopbaancoach. “Het lijkt erop dat ik eindelijk mijn draai heb gevonden.”

15 procent van de bevolking is net als Caroline Golkonda een Hoogsensitief Persoon (HSP). “Na mijn studies beeldende kunsten ging ik 50 kilometer verderop aan de slag als textielontwerpster, maar al dat pendelen woog enorm. Bovendien wilde ik liever met mensen werken. Na vier jaar belandde ik thuis met een burn-out. Pas toen, rond mijn 27, kwam ik er dankzij veel lezen achter dat ik een HSP ben”, vertelt Caroline.

Omdat ze naar eigen zeggen een high sensation seeker is – vaak op zoek naar opwinding – nam ze vrij impulsief een biowinkel over. “Vol idealisme, maar uiteindelijk liep ik tegen een muur aan: alweer niet uitdagend genoeg.” Bij de VDAB raakte ze dankzij een empathische loopbaanbegeleider op het juiste spoor. “Ik volgde een cursus sollicitatietraining, waarna ik acht jaar educatief medewerker, trainer en arbeidsconsulent was bij verschillende vzw’s. Assertiviteitstraining geven aan kansengroepen: enorm verrijkend, maar alweer uitputtend. De problematiek kwam telkens zwaar binnen bij mij. Innerlijk ging ik tot de bodem, terwijl zij opveerden.”

Alweer een burn-out dus, maar dit keer leerde Caroline loslaten. “Ik realiseerde me dat er niks mis is met hoogsensitief zijn. Ik heb nog even geprobeerd om de draad weer op te pikken als trainer, maar ik probeerde veel te hard. Een jaar geleden besloot ik dan om zelf, op mijn eigen ritme, loopbaanbegeleider te worden. Toen ik groen licht kreeg van de VDAB heb ik mijn job opgezegd en ben ik begonnen als zelfstandige loopbaancoach en inspirator voor andere HSP’s.”

Zingeving

Ondernemen lukte pas nadat ze innerlijke rust vond, zegt Caroline Golkonda. Zonder evenwicht ben je tot weinig in staat. “Ik krijg mensen over de vloer die helemaal uitgeblust zijn. Die moet je zachtjes aanpakken. Daarom verkies ik loopbaantrajecten van 8 uur in plaats van de gebruikelijke 4 uur. Omdat HSP’s vaak perfectionisten zijn, zijn ze in een kort traject vaak te intensief bezig met hun huiswerk.”

Carolines aanpak speelt naar eigen zeggen meer in op gevoel dan op ratio. “In mijn loopbaanbegeleiding werk ik concreet rond kwaliteiten, talenten en waarden, maar ook intuïtie vind ik heel belangrijk. Jammer genoeg ‘ben’ je je beroep in deze maatschappij. Zonder rustpunten ga je erover. En dan dwingt je lichaam je tot gas terugnemen.” Als locatie voor infosessies houdt Caroline erg van het Gentbrugse bedrijvencentrum De Punt: “Met zijn maatschappelijk bewuste ondernemers liggen visie en zingeving er voor het rapen.”

Intuïtie als kompas

HSP vind je bij alle soorten werknemers en functies, benadrukt Caroline. “Ik heb klanten van ver buiten Gent: veel vrouwen tussen 35 en 45 jaar. Arbeiders, bedienden, uitvoerende- en managementprofielen. De rode draad is dat ze compleet vast zitten. Coaching kan dan helpen om je te leren luisteren naar je innerlijke stem.”

HSP’s willen meer vrijheid, maar hebben zingeving nodig. “Ik hoor verrassend vaak dat mensen zelf coach willen worden. Schrijven is ook populair. Natuurlijk vereist zoiets offers. Omdat ik mijn intuïtie als kompas gebruikt heb, voel ik me beter dan ooit. Ik heb meer energie, kan taken afwisselen op mijn eigen tempo. Dat persoonlijke gevoel van bevrijding geef ik graag door.” Wat brengt de toekomst voor Caroline? “Uitbreiden en samenwerken met andere loopbaancoaches zou leuk zijn. Zeker met andere HSP’s, dan weet je dat ze het 100 procent goed zullen doen.”

