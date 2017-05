Weten we wel wat er allemaal in een tampon zit?

Amerikaanse activisten vinden dat verpakkingen van tampons duidelijker moeten aangeven welke stoffen in tampons zitten. "Vrouwen hebben het recht om te weten wat ze elke maand 'in hun lichaam stoppen'."

Bij snoeprepen, diepvriesmaaltijden, shampoo of oogschaduw staat op de verpakking duidelijk vermeld wat er in het product zit. En dat is bij tampons en maandverbanden te weinig het geval, vinden Amerikaanse activisten.

Het is de Amerikaanse democrate Grace Meng die de problematiek aankaartte en ze kreeg meteen bijval van heel wat vrouwenactivisten.

Ze sturen de boodschap de wereld rond dat vrouwen het recht hebben om te weten wat ze elke maand 'in hun lichaam stoppen'. "Die geurtjes die toegevoegd worden bijvoorbeeld, wat is dat eigenlijk? Bij sommige vrouwen kunnen ze allergische reacties veroorzaken dus het is nodig om heel precies te weten welke stoffen tampons of maandverbanden bevatten."

De activisten vragen zich ook af of er tijdens het productieproces schadelijke stoffen vrijkomen en zijn bezorgd over het gebruik van pesticiden tijdens de katoenproductie.

Veel vragen dus, waar de activistes antwoorden op willen. Ze hopen dat de producenten van tampons en maandverbanden in elk geval binnenkort veel meer informatie op de verpakkingen zetten.