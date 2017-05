Man wordt slachtoffer van gruwelijke moord in drukke straat, terwijl passieve omstanders alles filmen met gsm’s

Ophef in India. Een man werd door twee aanvallers uit zijn tuktuk gesleurd en op bloedige wijze vermoord met een machete. De vele omstanders grepen volgens The Times of India niet in. Integendeel, ze filmden de moord met hun smartphones.

De feiten deden zich voor in een drukke straat in de stad Proddatur. De 32-jarige Maruti Reddy was met zijn tuktuk op weg naar een rechtbank, als getuige in een rechtszaak, toen twee mannen hem op klaarlichte dag (half 11 in de voormiddag) uit zijn voertuig sleurden. De aanvallers hadden een machete bij en begonnen meteen in te hakken op Reddy. Toen die neerviel op straat hield de ene hem tegen de grond, terwijl de andere verder inhakte op het slachtoffer.

Een van de twee verdachten zou een familielid zijn, Srinivas Reddy, en de moord zou het gevolg zijn van een familiale ruzie. “Er is geen politiek gemoeid met deze moord”, aldus de lokale politie. “Dit gaat om jaloezie tussen dezelfde fracties waarvan eerder al incidenten plaatsvonden”. Beide aanvallers gaven zich later aan bij de politie.

Er doken snel beelden op van de moord omdat heel wat omstanders de feiten filmden met hun smartphones. Dat lokte veel negatieve reacties op omdat niemand eraan dacht om in te grijpen.