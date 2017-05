Vijf tips om gezond te barbecueën

Zon en meer dan 25 graden, en dan steken we graag de barbecue aan. Maar voedsel op de barbecue kan ook schadelijk zijn voor de gezondheid. Vooral de manier waarop we vlees bereiden kan een kankerverwekkend effect hebben. Er zijn gelukkig ook tips om toch zo gezond mogelijk een stukje vlees te roosteren.

Nee hoor, van één verbrand worstje krijg je geen kanker, maar het National Cancer Institute (NCI) heeft toch aangetoond dat gegrild voedsel kan gelinkt worden aan een verhoogde kans op kanker. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen ontstaan bij de verbranding van organisch materiaal en zijn kankerverwekkend.

Gelukkig zijn er ook genoeg tips om toch gezond te barbecueën.

1. Je vlees een halfuur op voorhand marineren

Vlees, gevogelte en vis minstens een halfuur marineren in (olijf)olie met knoflook of citroensap en/of azijn voorkomt de vorming van schadelijke stoffen.

2. Zorg voor een propere grill

Zorg dat er geen restjes kolen op je rooster achter blijven. Reinig je rooster dus sowieso meteen nadat die is afgekoeld. Je krijgt je rooster makkelijker proper door er met een halve citroen of een prop aluminiumfolie over te wrijven.

3. Rooster mager vlees

Leg je vooral mager vlees op de rooster, dan zal er minder vet druppen en zal er ook minder rookontwikkeling zijn. Vis of kip is bijvoorbeeld gezonder dan rood vlees.

4. Doe de finishing touch op de grill

Maak je vlees klaar in de oven of in een pan of pot, en leg het stuk op het einde nog even op de grill voor de lekkere smaak.

5. Eet de verbrande delen niet op

Zwartgeblakerd vlees opeten is nooit een goed idee. Het aantal schadelijke stoffen in een aangebrand stuk vlees is vergelijkbaar met het aantal in één sigaret. Als het vlees echt erg verbrand is, misschien nog iets meer.