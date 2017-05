Studente belt man die ze net had leren kennen omdat ze in de put zit. De gevolgen waren dramatisch

Twee mannen uit Luik zijn veroordeeld tot vier jaar cel nadat ze een studente vier uur lang verkracht hadden. Het meisje stuurde een van hen een bericht omdat ze in de put zat, maar de situatie liep vreselijk uit de hand. Dat schrijft La Dernière Heure.

Ze zat wat in de put, de 20-jarige studente die in de nacht van 14 op 15 december 2014 een bericht stuurde naar de man die ze net daarvoor leren kennen had. Saliboko (28) - die beweerde dat hij Patrick heette - stelde voor om haar gezelschap te komen houden. Nietsvermoedend van wat haar te wachten zou staan, stemde het meisje in.

De eerste verrassing was dat ‘Patrick’ niet alleen toekwam. Hij had Patrick, een 26-jarige vriend, mee. Met zijn drieën trokken ze erop uit om drugs te gaan kopen. Die heeft het meisje genomen zodra ze weer bij haar thuis waren.

Drugs

Zodra ze onder invloed was, voelden de mannen hun moment gekomen. Ze drongen zich op aan haar en verkrachtten haar vier uur lang. De buurvrouw hoorde hoe ze het meisje voortdurend beledigden. Het ging er zo gewelddadig aan toe dat de muren er van trilden.

Voor hij wegging, verwijderde Saliboko alle berichten die het slachtoffer en hij naar elkaar gestuurd hadden, ook op haar gsm. Daarop is het slachtoffer gevlucht en gaan uithuilen bij haar buurvrouw.

Gevangenis

Saliboko en Maxime, allebei met een gerechtelijk verleden, moesten voor de rechtbank verschijnen en namen dat niet te serieus. De eerste kwam geen enkele keer opdagen, de tweede toch één keer. Ze kregen allebei een celstraf van 4 jaar opgelegd.