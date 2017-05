Je zult het maar meemaken: je bent helemaal klaar om een glaasje wijn te drinken, maar er is geen flesopener in de buurt. Iets wat je zéker op zak hebt, kan je uit de nood helpen.

Het enige wat je nodig hebt is een sleutel, zo blijkt uit dit filmpje van YouTube-fenomeen DaveHax. Daarmee kun je de kurk tamelijk makkelijk verwijderen. Klein detail: de gekartelde randjes van je sleutel gaan makkelijker in een synthetisch exemplaar dan in een echte kurk...