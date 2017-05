Theo Francken eist ontslag na “walgelijke” foto bij opiniestuk van “gesubsidieerd links haatclubje”

Een gefotoshopt beeld van ISIS-beul jihadi John die klaar staat om Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten en Theo Francken te onthoofden, is bij de N-VA-minister in het verkeerde keelgat geschoten. De foto maakte deel uit van een opiniestuk op Kif Kif, een gesubsidieerde beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. “Vlaams belastinggeld voor linkse haat”, reageert Francken scherp.

“Stel u voor. Een leerkracht islam met salafistische overtuigingen deelt op social media een cartooncollage waarin Gwendolyn Rutten en Theo Francken op het punt staan door een ISIS-strijder te worden onthoofd. De bijgaande tekst luidt ’Doe normaal of ga weg!’”, schrijft auteur Jonas Slaats in zijn opiniestuk (lees het hier volledig).

Slaats schreef zijn stuk naar aanleiding van de heisa over Dylan Vandersnickt, de ondervoorzitter van Jong N-VA die vorige week is opgestapt nadat hij een cartoon had gepost waarop onder meer een studente die de lezingen van Francken verstoorde wordt verkracht. Daarin klaagt hij aan dat er amper een politicus was die zich ervan distantieerde en dat Vandersnickt pas ontslag nam nadat de media het verhaal had opgepikt.

Bij het opiniestuk staat de bewuste foto met Rutten en Francken als ISIS-gijzelaars. En dat schiet bij de N-VA-minister zelf in het verkeerde keelgat. “Beeld je eens in dat dit soort haatmedia maar subsidies blijven krijgen om cartoontjes te maken... “, reageert hij op Twitter.

Beeld je eens in dat dit soort haatmedia maar subsidies blijven krijgen om cartoontjes te maken... @RuttenGwendolynhttps://t.co/TftWbH2rc9 pic.twitter.com/vW2FbRndeo — Theo Francken (@FranckenTheo) 26 mei 2017

“Walgelijk”, noemt Francken het. “Dylan er los over, dit ook. Dylan ontslag genomen, auteur ook dan”, aldus Francken. “En dan nog met Vlaams belastinggeld”, klinkt het in een volgende tweet.

Foto verwijderd

Intussen was de foto bij het opiniestuk al verwijderd. In een nieuw opiniestuk op Kif Kif legde de auteur uit waarom. “Zo’n beeld vind ik zelf uiteraard afgrijselijk, gruwelijk en degoutant. Meer nog, daar draaide het hele artikel om. Het wou net aantonen dat zo’n beeld geheel terecht veel ophef zou veroorzaken. Daarom was het artikel in de voorwaardelijke wijs geschreven: stel dat iemand zo’n beeld zou verspreiden, hoeveel commotie zou dat veroorzaken?”

“De boodschap van het opiniestuk, daarentegen, daar blijf ik achter staan. Meer nog, de reacties die volgende op het delen van het artikel bewezen net de hele conclusie door de hypothetisch gestelde vraag meteen te beantwoorden: zo’n beeld zou inderdaad – en terecht – voor grote verontwaardiging zorgen. Nog geen twee uur na het online zetten van het artikel werd er al over getweet door staatssecretaris Francken en werd nog maar eens opgeroepen om de subsidies van Kif Kif in vraag te stellen. Over de minstens even afgrijselijke, gruwelijke en degoutante collage van de ondervoorzitter van Jong N-VA, hadden we de staatssecretaris nochtans niet gehoord – laat staan dat hij had gevraagd om de financiering van Jong N-VA stop te zetten.”

“Overgesubsidieerd haatclubje”

Ook op Twitter reageerde Kif Kif op de kritiek van Francken met “En zo wordt het punt bevestigd.” “Punt bevestigd? Welk punt? Dat jullie een overgesubsidieerd haatclubje zijn? Jep”, klonk het scherp bij Francken.

@KifKifbe @RuttenGwendolyn Punt bevestigd? Welk punt? Dat jullie een overgesubsidieerd haatclubje zijn? Jep. — Theo Francken (@FranckenTheo) 26 mei 2017

“Doel bereikt”, reageert auteur Slaats tegenover onze redactie. “We hadden de ophef verwacht. En dat is meteen ook de reden waarom het onmiddellijk verwijderd werd. Ik geef toe dat ik er ook moreel mee gewrongen zit”, zegt hij.

Maar het kwaad is geschied. “Het is een les geweest, ook voor ons. Ik had kritiek verwacht, maar kon niet inschatten dat het zo erg zou zijn. Dat het zo choquerend was. Want ja, ik vind het zelf ook een choquerend beeld”, zegt hij.