Eén schattige vraag aan Gert Verhulst en James Cooke en dit meisje haar droom komt uit

De driejarige Nina besloot om onder het motto “vragen staat vrij” zich in een Instagramfilmpje tot Gert Verhulst en James Cooke te wenden. Het meisje is immers een grote fan van de talkshow ‘Gert Late Night’. Niet voor de inhoud, vermoeden we, maar wel voor de imposante boot waarop ze de opnames houden. Haar vraag was dan ook simpel en heel schattig: “Dag James, dag Gertje, mag ik op jullie boot komen spelen? Plea-plea-please?”