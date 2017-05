De duw van Trump: “boertig” of was het gewoon zijn recht? Dit zeggen experts

“Heeft Trump nu echt een eerste minister weggeduwd”, kopte CNN over de beelden die intussen de hele wereld zijn rondgegaan. De nogal brutale actie van de Amerikaanse president tijdens de inhuldiging van het nieuwe NAVO-gebouw in Brussel was dan ook erg opmerkelijk. Maar zeggen de beelden iets over zijn karakter? Of het was het gewoon zijn recht om vooraan te gaan staan?

“Wanneer diplomaten, staatshoofden en regeringsleiders op de foto gaan, is er wel degelijk een volgorde”, stelt Jean-Paul Wyers, directeur van Het Protocolbureau. “Die volgorde en indeling is objectief. Dat wil zeggen dat dit geen oordeel is over de persoon, maar wel over zijn rang. Zo zie je bij een groepsfoto van diplomaten of hoogwaardigheidsbekleders dat de langstzittenden, de oudsten en ook meest gerespecteerden, veelal in het midden op een stoel gepositioneerd worden. Jongere of minder belangrijke diplomaten moeten op de achterste rijen gaan staan.”

“Trump is een staatshoofd. Hij staat dus hoger op de protocollaire ladder dan regeringsleiders”. Bij een fotomoment is het dus zijn goed recht zijn om zich naar voren te wurmen. “Maar de manier waarop is niet bepaald netjes”, aldus de directeur.

Ook zijn lichaamstaal laat weinig aan de verbeelding over. “Je ziet enig vermaak wanneer Trump zonder aarzeling hardhandig premier Markovic wegduwt”, verklaart Jazz Jagarnathsingh van het Center for Body Language. De Montenegrijnse premier lijkt het niet zo erg te vinden. “Eerst is hij even verrast, maar daarna vertoont hij een oprechte glimlach terwijl hij president Trump verwelkomt en begroet met zijn hand.”

De intenties van Trump zijn echter niet mis te verstaan. “Terwijl hij iets vertelt, ondersteunt hij het verhaal met dominantie en zelfs een beetje agressie. Je ziet dat aan zijn gestrekte vinger, gebalde vuist en de polsen naar beneden. Trump neemt ostentatief de ruimte in: hij kantelt zijn hoofd naar achteren, beweegt in beperkte mate met knikjes en fatsoeneert zijn jas. Zijn non-verbale boodschap spreekt van superioriteit. Hij weet goed genoeg dat hij niet zomaar iemand is.”