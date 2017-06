"Autoverkoper moet meer kunnen dan het goed uitleggen"

Om glimmende bolides aan de man te brengen, moet je uit het goede hout gesneden zijn. Rad van tong, groot inlevingsvermogen, goed voorkomen… Een ‘gladde jongen’, zo wil het cliché. Toch is de inhoud van dit universele beroep sterk in beweging. “De vereisten zijn heel wat hoger geworden”, weet Bill Olivier, CEO van Group Bruyninx in Hasselt, die momenteel op zoek is naar enkele commerciële talenten voor de showrooms van merken als Citroën, Peugeot, Fiat en Lancia.

“Het beroep van autoverkoper kent traditioneel nogal wat verloop”, steekt de CEO van wal. “Er zijn mensen die vertrekken naar andere merken of op zoek gaan naar andere sectoren waar ze meer doorgroeimogelijkheden hebben. De instroom bestaat uit mensen met een eerste commerciële ervaring, vaak opgedaan in een andere branche. We ontvangen voor deze functies sollicitanten met een totaal verschillende achtergrond. Zolang ze een passie hebben voor professionele klantencontacten is dat niet erg. Wij zorgen intern wel voor een opleiding op maat.”

De tijd dat een autoverkoper het alleen maar goed moest kunnen uitleggen, is volgens Olivier voorbij. “De vereisten zijn zeker niet gering. Ik denk aan de examens die ze moeten afleggen om financiële en verzekeringsproducten te mogen verkopen. Een adviseur moet immers de klant correct begeleiden in de keuze van de juiste financieringsmogelijkheden: private lease, renting,… niet zo eenvoudig. Daarnaast zijn ook de eisen van de merken zelf steeds hoger geworden. Ze organiseren regelmatig trainingen in verkoopstechnieken, zowel live als online.”

“Vervolgens gaan ze met mystery shoppers controleren of de leerstof in de praktijk wordt toegepast. Stellen de verkopers de juiste vragen aan de klant? Bieden ze een testrit aan? Spelen ze de troeven van het voertuig uit op de juiste momenten? Allemaal parameters die wijzen op de normering die in het beroep is geslopen. Een autoverkoop is geen losse, vrijblijvende babbel meer. Hoe exclusiever het merk, hoe hoger de lat ligt om het gesprek te sturen zoals het in de boekjes wordt voorgeschreven.”

Daarnaast moet een verkoper over een minimale technische bagage beschikken. “Als je uitleg moet geven over het vermogen van de diverse motoren of over de CO2-uitstoot, moet je uiteraard deze evoluties van dichtbij volgen”, zegt Bill Olivier.

“Uiteraard moet je weten waar de verschillende knopjes voor dienen en met enkele technische gegevens en demonstraties kunnen inspelen op troeven die de klant belangrijk vindt. Toch is een doorgedreven technische kennis niet echt een vereiste voor een verkoper. Hij mag gerust aangeven dat hij iets niet in detail weet, en vervolgens intern een specialist raadplegen. Op grote events, zoals het Autosalon, worden onze verkopers trouwens altijd bijgestaan door technische toppers, zodat alle informatie snel en accuraat wordt overgebracht.”

