Manchester City rondt eerste toptransfer van de zomer af

Vincent Kompany en Kevin De Bruyne mogen deze zomer alvast één grote nieuwe naam begroeten op training. Bernardo Silva maakt namelijk de overstap van Monaco naar Manchester City. Transferprijs: 50 miljoen euro, duur van zijn contract: onbekend.

Monaco speelde dit seizoen de pannen van het dak. De club uit het prinsendom hield PSG af voor de titel in de Ligue 1 en haalde de halve finale van de Champions League met swingend, aanvallend voetbal. Zoals verwacht azen bijgevolg heel wat topclubs op de meest opvallende en getalenteerde spelers van Monaco. Zoals Kylian Mbappé, Tiemoué Bakayoko, Thomas Lemar, Benjamin Mendy én Bernardo Silva. Die laatste tekende vanmiddag dus bij Manchester City, dat een tegenvallend seizoen kende en volgend seizoen absoluut opnieuw wil meestrijden voor de titel.

Silva zelf is enthousiast over zijn nieuwe club en coach. "Pep Guardiola is één van de beste, zo niet de beste, coach ter wereld. Werken met zo'n coach is dan ook een droom. Ik kom terecht in één van de beste teams van de wereld en wil Manchester City helpen al zijn doelen te bereiken."

Confirmation des ???? . Bernardo #Silva est arrivé à Manchester ce matin. Visite médicale avec City dans les prochaines minutes. 70M€. 5 ans. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) 26 mei 2017

Met de transfer van de 22-jarige Portugees zou 50 miljoen euro plus bonussen gemoeid zijn. Silva speelde bij Monaco vooral als rechtsbuiten, maar kan ook op links en achter de spitsen aan de bak. Hij tekende voor acht goals en negen assists in de Ligue 1.

De 22-jarige Silva is een jeugdproduct van Benfica. Vooraleer het tot een doorbraak kwam bij de Arenden, trok Silva in de zomer van 2014 al naar Monaco. Na nauwelijks een half seizoen op huurbasis lichtten de Monegasken de aankoopoptie van 15,75 miljoen euro in het contract van Silva al. De Portugees kwam in drie seizoenen tot 147 optredens in het shirt van Monaco en leidde het team deze maand naar een eerste Franse titel in zeventien jaar. In de Champions League stopte Juventus de Monegasken in de halve finale.

Eerder deze week maakten de Monegasken de komst van Rode Duivel Youri Tielemans bekend. Hij maakt voor zo'n 23 miljoen euro de overstap van Anderlecht.