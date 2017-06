Van weekendwerk tot motivatie: wat moet je kunnen in winkelverkoop?

Wat is er belangrijk om in verkoop te werken? We vroegen het aan Clara Desmet die werkt als recruitment consultant voor Accent. Zij werft uitzendkrachten aan met optie op een vaste job. Ze doet dat voor kleding- of schoenenwinkels, maar ook voor de bredere retail.

Ervaring met de job volgens haar komt van pas, maar is voor haar geen obstakel. “We werven voldoende mensen aan zonder ervaring.”. Vaak is de zogenaamde fit belangrijker met de winkel en met de collectie. “Die fit moet er van twee kanten zijn, zowel bij werkgever als -nemer”, vertelt ze. “Vaak vraag ik in welke winkels de kandidaat zichzelf ziet werken.”

Winkelpersoneel moet ook een beetje sociaal zijn. “Ik pols altijd of de kandidaat mensen durft aan te spreken. In sommige winkels word je geacht eerder adviseur te zijn, in andere ligt de focus op de verkoop”, vertelt ze. “Komt iemand terecht in een kleine boetiek, dan is het belangrijk dat die persoon erg zelfstandig kan werken, omdat je er vaak slechts met één of twee mensen bent. Daarnaast prefereren werkgevers uit de verkoopsector ook een min of meer stabiele cv. Iemand die al bij twintig verschillende zaken heeft gewerkt, daar schrikken ze toch wat voor terug.”

>

>

>