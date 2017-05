ADVIES. Mijn zieke vriend heeft minder zin

Ik ben 22 en bijna 3 jaar samen met mijn vriend. Sinds een half jaar is hij ziek en heeft hij minder zin in seks. Wat kan ik doen? Seksuoloog Alexander Witpas geeft raad.

Ik ben 22 en bijna 3 jaar samen met mijn vriend. Sinds een half jaar is hij ziek en heeft hij minder zin in seks. We vrijen nog één keer om de twee weken en dan komt hij telkens snel klaar. Dat vindt hij enorm frustrerend. Zelf durf ik mijn lichaam bijna niet meer te tonen. Ik was altijd al een onzeker meisje, maar niet zo extreem als nu. Hij toont veel begrip, maar begint ook ambetant te worden. Ik voel me te jong om zoveel problemen in mijn seksleven te hebben. Hoe kunnen we net als andere jonge koppels weer een bevredigend seksleven hebben?

Het is best mogelijk dat de medische problemen van je vriend ervoor zorgen dat hij minder zin heeft en sneller klaarkomt. Heel wat aandoeningen en soorten medicatie kunnen je seksleven danig in de war sturen. Jammer genoeg worden die (neven)effecten niet altijd vermeld door de behandelende artsen. Als dat nog niet gebeurd is, zou ik dat dus zeker eens bespreken met jullie huisarts. Ook belangrijk: bijna elke langdurige ziekte brengt last en zorgen mee. Dat is op zich voldoende om minder zin te hebben in seks. Slecht slapen, weinig energie, pijn, beperkt zijn in je mogelijkheden, onzekerheid over de toekomst. Het kan heel wat aandacht vragen, aandacht die anders misschien zou gaan naar de relatie en het seksleven.

Minstens even belangrijk is dat jullie niet blijven zitten met al die de angsten en de frustraties. Als je jezelf al heel je leven onzeker voelt over je lichaam, dan is dat niet iets wat je op een twee drie oplost. En dat is ook niet nodig. Maar het kan wel helpen als je die onzekerheid met hem kunt bespreken. Hoogstwaarschijnlijk is ook hij bang. Bijvoorbeeld omdat hij niet weet waar zijn problemen vandaan komen en of ze ooit nog gaan overgaan. Alle koppels, jonge en oude, gaan door periodes dat hun seksleven problematisch is. Zorgen en frustraties horen daarbij. De kunst is om die gevoelens uit te spreken, ze te aanvaarden en te bekijken hoe jullie elkaar daarin kunnen steunen.