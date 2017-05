Opvallend experiment: deze vreemde methode moet brandwonden sneller genezen

In Brazilië zijn dokters een opmerkelijk experiment gestart om brandwonden te genezen. Blijkbaar zou de vissenhuid van tilapia ideaal zijn om de pijn bij patiënten te verzachten en de medische kosten te drukken.

Vroeger werd lange tijd gebruikgemaakt van onder meer varkenshuid om brandwonden succesvol te behandelen. Het had als voordeel dat het de wonden vochtig hield en eiwitten aanmaakte om het herstel sneller te laten verlopen. Maar door een gebrek aan middelen moesten Braziliaanse ziekenhuizen zich behelpen met een gewoon verband dat regelmatig moet vervangen worden en pijnlijker is voor de patiënt.

Daar is nu dus verandering in gekomen. Wetenschappers van de Federale Universiteit van Ceará hebben ontdekt dat de gesteriliseerde huid van tilapia uitermate geschikt is om brandwonden te behandelen. Sterker nog, het zou het herstel nog sneller laten verlopen dan voordien. Het kan de wonde vochtig houden, zorgt ervoor dat eiwitten niet verloren gaan en biedt ook weerstand tegen ziektes. De huid hoeft ook niet vervangen te worden gedurende de behandeling.

Daarnaast toont ook het prijskaartje een flinke verbetering ten opzichte van de traditionele verzorging. In totaal wordt er door de vissenhuid maar liefst 75 procent bespaard. Geen wonder dus dat de onderzoekers hopen dat de behandeling zo snel mogelijk wordt toegepast in het hele land.