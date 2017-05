Zo lang spenderen mannen in de badkamer

De jouwe stopt zijn vingers misschien stiekem in je potjes, die van je vriendin shopt dan weer zijn eigen skincarevoorraad bij elkaar. Ze geven het misschien niet altijd toe, maar ook mannen gebruiken cosmetica. “Onder mannen praten mannen echt wel over welke beautyproducten ze gebruiken. Ik denk dat ze het eerder taboe vinden om er met vrouwen over te praten”, zegt Michiel, een van de vier mannen die ons in hun badkamer vertellen wat ze elke dag smeren en sprayen en hoe belangrijk dat voor hen is.