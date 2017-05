Extra politiemensen nadat meisje (14) betast werd op recreatiedomein

De Halve Maan is voorbereid op een volkstoeloop. Foto: archief hns

Diest - Politiezone Demerdal DSZ zet dit weekend extra mensen in om te waken over de goede gang van zaken op recreatiedomein de Halve Maan in Diest. Er werd woensdag nog een 14-jarig meisje lastiggevallen door een groep jongeren.

Het aantal gevallen van overlast in en op weg naar de Halve Maan leek stilaan af te nemen, maar toch was er woensdag weer een incident. Een groep jongeren zou een veertienjarig meisje hebben betast. Ondertussen reageerde ook directeur Ria Schepmans op de feiten. “Onze veiligheidsmensen grepen in en maakten een verslag op. Het meisje werd inderdaad lastiggevallen”, zegt ze.

Voorbereid op volkstoeloop

De provincie zet zelf, naast vijf redders, ook zes domeinwachters in. Daar komen vier bewakers van een privébedrijf bij. “En ook wij zetten vijf mensen in, die zich om het reilen en zeilen op en rond het domein bekommeren”, zegt Jan Vanhauwere, korpschef van politiezone Demerdal DSZ. “Daarbij komen nog twee interventieploegen die kunnen bijspringen. We zijn voorbereid op een volkstoeloop.”

Op Hemelvaartsdag kwamen ongeveer 4.000 bezoekers naar de Halve Maan en op de sociale media wordt veel kritiek gegeven en gedeeld. Het zou er nogal luidruchtig aan toegaan en vooral gezinnen met kinderen zouden daar hinder van ondervinden. “Zo veel bezoekers geeft inderdaad een drukte van jewelste”, reageert directeur Ria Schepmans.

“Ter hoogte van het minigolfterrein ligt nochtans de zone met het lint. In dat laag water kunnen kinderen naar hartenlust spelen. Het is daar erg rustig.”

Amokmakers weren

Vooral jongeren uit het Brusselse zouden amok maken en voor overlast zorgen. Om amokmakers te weren, werden vorig jaar de prijzen aangepast. Een jaar eerder waren jongeren uit de grootsteden nog de aanstokers van een massale vechtpartij. Wie van Diest is, betaalt niets. Inwoners van de provincie betalen vier euro en bezoekers van buiten de provincie tellen negen euro neer.

De voorbije jaren waren er ook nog heel wat incidenten in het station en op de route tussen het station en het domein. “We hebben de voorbije dagen geen interventies moeten doen in het centrum, noch in de Halve Maan. Maar we zijn wel erg waakzaam”, zegt Jan Vanhauwere.