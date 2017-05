Trouwplannen? Vind je ideale trouwjurk met deze tien tips van Randy Fenoli, dé goeroe van de bruidsjurken

Het bruiloftenseizoen is geopend. En wie kon dat beter doen dan Pippa Middleton (33)? Het beroemdste bruidsmeisje ooit hield het uiteraard ‘classy’. Maar ook Vlaamse bruidjes kunnen stralen als Pippa. Hoe, dat vroegen we aan Randy Fenoli (53) van het populaire realityprogramma ‘Say Yes to the Dress’. “Bridezilla’s? Die bestaat niet”, zegt de Amerikaanse trouwjurkenexpert. “Dat zijn ­gewoon vrouwen die er op hun trouwdag op hun mooist willen ­uitzien. Geloof me, ik heb nog nooit een bruid naakt naar het altaar zien wandelen.” Zijn tien ultieme tips.