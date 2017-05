VIDEO. Garage volledig uitgebrand door incident met slijpschijf, dieren overleven het niet

Haacht - Drama voor garagehouder Van Calsteren in de Postweg in Tildonk. Door een incident met een slijpschijf is vrijdag zijn hele garage in vlammen opgegaan. De brandweer kon niets tegen het vuur beginnen en werd ook nog tegengewerkt door watertekort.

Het incident gebeurde rond 17 uur. Twee werknemers van de garage, gespecialiseerd in Audi en Volkswagen, waren bezig met een slijpschijf. De eigenaar was er niet. Op de een of andere manier moet er brandstof op de slijpschijf zijn beland. Toen ze het toestel even later weer in gang zetten, ontvlamde dat. De twee probeerden nog om het vuur te blussen met het brandblusapparaat uit de wagen maar dat hielp niet. Ze maakten zich uit de voeten en belden de brandweer. Nog voor die er was, hoorden buurtbewoners al enorme knallen.

“Toen wij aankwamen, stond alles al in lichterlaaie”, zegt kapitein Bart Gijzen van brandweer Leuven. “En dan was er ook nog te weinig water. De leiding in de straat is te dun om aan te voeren wat wij nodig hadden. We hebben de hulp van de brandweerzones Aarschot, Scherpenheuvel en Zaventem moeten inroepen.”

De hitte was enorm. “De brandweermannen werden helemaal tegen de gevel van onze woning aan de overkant van de straat gedrukt”, zegt overbuur Manu. “Ze vertelden me dat, toen ze tegen onze gevel stonden, plots onze ruiten achter hen van de hitte sprongen. Ook onze rolluiken zijn weggesmolten.” De brandweer kon wel verhinderen dat de omliggende woningen verdere schade opliepen. Maar reddingspogingen mochten niet baten voor een deel van de ganzen, kippen, konijnen en fazanten in de weide naast de garage.

Na twee uur blussen was de brand in de garage zelf volledig voorbij, maar er bleef wel vuur. “De gasleiding onder de garage staat in brand. Dat gas moeten we nu gecontroleerd laten branden want proberen te blussen zou de brand weer verergeren. De gasleiding moet afgesloten worden aan de straat”, zegt Gijzen. Er werd ook onmiddellijk gezocht naar een graafmachine bij tuinarbeiders uit de buurt om puin te ruimen zodat de brandweer ook onder dat puin kon blussen. “Vermoedelijk gaan we nog de hele nacht moeten nablussen”, aldus Gijzen.