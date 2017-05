De jacht op de roz trui: Tom Dumoulin nog steeds in polepositie voor Giro-winst

Tom Dumoulin moest vrijdag dan wel zijn roze trui afstaan aan Nairo Quintana, de Nederlander van Sunweb lijkt gezien het profiel van de laatste twee Giro-ritten desondanks nog steeds de grootste kanshebber op de eindwinst...

Zaterdag: Laatste kans voor vluchters?

De voorlaatste etappe zaterdag start in Pordenone, een stadje een tachtigtal kilometer ten noordoosten van Venetië, dat de Giro in het verleden al zesmaal ontving. De eerste 100 (van 190) kilometers zijn relatief vlak, met enkel een klein klimmetje naar Muro di Ca’ del Poggio en een tussensprint in Feltre. Tijd genoeg voor een omvangrijke kopgroep om zich los te rukken van het peloton, dus.

Daarna moet er wel flink geklommen worden naar de Monte Grappa: 24 kilometer op smalle wegen waar in 2014 Quintana won, en in 2010 Ivan Basso. De klim is eerst steil, maar naarmate de renners hoger raken, zwakken de stijgingspercentages af. Vervolgens zien we een heel lange en technische afdaling van 26 kilometer met verschillende haarspeldbochten.

Daarna volgt meteen de laatste beklimming van deze Giro richting Foza (gemiddeld 7% met opnieuw enkele haarspeldbochten), al ligt de meet pas 15 kilometer na de top. Ook dat speelt in het voordeel van een mogelijke vlucht: de klassementsrenners weten dat uithalen op de klim in dit geval geen nut heeft. De slotfase is weliswaar golvend, maar niet zwaar en op brede wegen buiten stadscentra. Enkel net voor de meet in Asiago moeten de renners nog enkele ronde punten slikken.

Zondag: Beslissing op slotdag

Ervan uitgaande dat de grote kanonnen elkaar geen pijn kunnen doen op zaterdag, start Tom Dumoulin zondag in polepositie aan de beslissende individuele tijdrit in Milaan. De Nederlander verloor zijn roze trui vrijdag aan Nairo Quintana, maar heeft “slechts” 38 seconden achterstand in het algemeen klassement. Tien dagen geleden reed Dumoulin zijn Colombiaanse rivaal nog op 2 minuten en 23 seconden in de tijdrit naar Montefalco, al was die wel bijna dubbel zo lang als die van zondag.

Vincenzo Nibali lijkt helemaal kansloos: de Italiaan moest in Montefalco iets minder toegeven dan Quintana (2 minuten en 7 seconden), maar hij begint wél aan de tijdrit met een achterstand van 5 seconden op Dumoulin. Idem voor Thibaut Pinot: de Fransman kan ongetwijfeld beter dan hij liet zien in Montefalco (maar liefst 2’42” trager dan Dumoulin!), maar 15 seconden goedmaken op de Nederlander in diens sterkste discipline lijkt een onmogelijke opgave.

Bekijk hier de volledige tussenstand in het algemeen klassement!

Het parcours dan: de start van de tijdrit vindt zondag plaats op de rechte lijn van de Autodromo Nazionale Monza, waar ook in 1949 en 1985 al etappes plaatsvonden. Na één rondje op het Italiaanse Formule 1-circuit moeten de renners door de pitlane en achter de paddocks naar Monza Park. Daar vindt een eerste tijdsopname plaats, en volgt dan brede, rechte lanen richting Sesto San Giovanni.

De tweede tijdsopname gebeurt bij het binnenkomen van Viale Italia. Daarna volgt het parcours een quasi-rechte lijn van twee kilometer richting de finish in Piazza Duomo. Vervolgens vernauwen de brede lanen tot smalle straatjes voor de laatste paar honderd meters, met enkele opeenvolgende bochten van 90 graden. De laatste 150 meter gaat bovendien over een kasseistrook (in goede staat).

Samengevat: een vlakke tijdrit, ideaal voor een hardrijder als Dumoulin. Quintana en co zijn gewaarschuwd!