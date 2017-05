Hoe een klein, onbekend museumpje in de Kempen plots 1 miljoen euro van een eenzame kunstliefhebber kreeg

Herentals / Mol -

Hij had het altijd gezegd, kunstliefhebber Ronald Luyten (64) uit Herentals. “Als ik er niet meer ben, mag het museum alles hebben.” Het museum lachte er eens mee. Maar nu Ronald op 64-jarige leeftijd onverwachts is overleden aan een hersenbloeding, staat zijn erfenis van zo’n miljoen euro plots op naam van het Jakob Smitsmuseum in Mol. Al veertig jaar knokt de vzw om de schilder op de kunstkaart te krijgen, en nu zijn ze plots drie huizen en een hele reeks schilderijen rijker. “Dat we dit nog mogen meemaken.”