Franse ex-international genoemd bij Club Brugge als opvolger Preud'homme

In de Franse media wordt nu de naam van Willy Sagnol (40) genoemd als mogelijke opvolger van Michel Preud’homme bij Club Brugge. Sagnol, een ex-Frans international en speler van Bayern München, begon zijn trainerscarrière in 2013 bij de U21 van Frankrijk. Tussen 2014 en 2016 was hij aan de slag bij Bordeaux, maar in maart 2016 werd zijn contract er stopgezet. Bordeaux stond op dat moment pas veertiende in de Ligue 1. Sindsdien zit Sagnol zonder werk.