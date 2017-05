Betrapt: dealers binden kleine rugzakjes drugs op duiven om zo hun buit over de grens te smokkelen

Drugsdealers worden steeds creatiever, zo blijkt. Zo hebben enkele douanemedewerkers in Koeweit een duif onderschept met een klein - weliswaar goed gecamoufleerd - rugzakje drugs.

Met prijsduiven valt er veel geld te winnen. Niet alleen in officiële kampioenschappen, maar ook in de onderwereld, zo blijkt. Want enkele drugsdealers hebben enkele dagen geleden een rugzakje bevestigd op een duif met daarin een lading van 178 pillen.

Ze lieten het prijsbeest vervolgens richting Irak vliegen, maar ter hoogte van Abdali werd de duif onderschept.

Te zwaar

Volgens journalist Abdullah Fahmi zijn douanemedewerkers al langer op de hoogte van dergelijke praktijken, maar het is de eerste keer dat ze erin geslaagd zijn om een drugsduif te onderscheppen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat criminelen hebben geprobeerd om drugs te smokkelen via een duif. In 2011 heeft de politie in Colombia al eens een duif onderschept met een lading van 40 gram marihuana en 5 gram cocaïnepasta. Het dier was toen onderweg naar de gevangenis, maar geraakte toen niet voorbij de gevangenismuren omdat de lading te zwaar was.