Hazard: “Als ik een nieuw contract teken, heeft Chelsea misschien geen geld meer voor Romelu”

Nog twee keer knallen en er kan een einde komen aan een fantastisch 2016-2017 voor Eden Hazard. Vandaag wil hij Chelsea zijn eerste dubbel sinds 2010 schenken: in Wembley wacht Arsenal voor de Cup Final. En op 9 juni moet hij België in Estland op weg zetten naar het WK. En daarna? “Ik zit goed bij Chelsea”, zegt Hazard. Om er fijntjes aan toe te voegen: “Maar er kan altijd gepraat worden.”

Volg de FA Cup-finale hier vanaf 18u30 LIVE!

Eden Hazard krijgt vandaag in de Cup Final tegen Arsenal de kans om Chelsea de dubbel te schenken. De Belg begon verrassend op de bank in de halve finale tegen Tottenham, maar viel in en forceerde samen met Diego Costa de beslissing. Ook al won N’Golo Kanté de trofee voor Speler van het Jaar, het lijdt weinig twijfel dat Hazard een van de leiders van de nieuwe generatie wordt. De vraag is of Hazard daar deel van uitmaakt.

Kreeg je al een nieuw contractvoorstel van Chelsea?

“Op dit moment ligt er nog niks op tafel. We wachten tot het einde van het seizoen. Daarna blijf ik rustig. We zullen wel praten. Of niet, dat moeten we nog zien.”

Is er een kans dat er een grote club in Europa jou probeert weg te halen?

“Voorlopig weet ik dat niet. Ik zit nu goed bij de club. Als ik terug ben van de nationale ploeg zullen we tijd hebben om te praten en te kijken wat mogelijk is.”

Kan de uitdaging om volgend jaar de Champions League te winnen je inspireren om te blijven? Jullie hebben misschien de best mogelijke kans in jaren.

“De Champions League is zeker een doel voor de club. Er zijn niet veel spelers in de ploeg die hem al hebben gewonnen. Ook de trainer niet. Het is een doel voor iedereen, we zullen zien welke spelers er gaan bijkomen. Hopelijk zijn er enkele grote spelers bij.”

Zoals Romelu?

“Als ik een nieuw contract teken, blijft er misschien niet geld genoeg over om Romelu te halen. (lacht) Nee, ik maak een grapje. Wie er ook komt, we zullen klaar zijn voor het nieuwe seizoen.”

Kan de Cup Final voor jou het verschil maken tussen een topseizoen en het beste van je carrière?

“Het is nu al een van de beste. Bij Lille heb ik het ook niet slecht gedaan, daar hebben we ook de dubbel gewonnen. Met Chelsea wonnen we twee jaar geleden ook een dubbel, al klopt het dat de League Cup minder belangrijk is dan de FA Cup. Dit jaar hebben we een heel mooi seizoen ­gehad en de beker zou de kers op de taart zijn. Het is een magnifiek seizoen voor ons, de coach, alle fans en de hele club.”