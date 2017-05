Antwerps bedrijf ontwikkelt wondermiddel tegen puistjes

Antwerpen - Het klinkt uiterst onhygiënisch: bacteriën op je gezicht smeren om puistjes tegen te gaan. En toch heeft een Antwerps bedrijf er een wereldprimeur mee te pakken: een zalf met één miljard microben per smeerbeurt. Goede microben, dan wel.

In veel zalfjes zit een gek bestanddeel, maar wellicht heeft u nog niet vaak een goedje vol bacteriën op uw gezicht gesmeerd. Voor de crème Yun Probiotherapy worden de microben zelfs speciaal gekweekt aan de Antwerpse universiteit, door microbioloog Sarah Lebeer en bio-ingenieur Ingmar Claes. “We moeten af van het idee dat bacteriën vies zijn”, zegt CEO Tom Verlinden. “Er zijn ook goede bacteriën, met een duidelijke functie.”

CEO Tom Verlinden. Foto: rr

Bijvoorbeeld puistjes verwijderen, op een natuurlijkere manier dan de gekende Clearasil of antibiotica. “Die verwijderen álle bacteriën van het gezicht. De slechte, maar ook de goede. Daardoor hebben we nog weinig natuurlijke afweer.” De crème die Verlinden met zijn collega’s heeft gemaakt, werkt omgekeerd: ze verspreidt een overvloed aan goede microbes, zodat de slechte overgroeid worden. Dat kan moeilijk anders, met één miljard microbes per smeerbeurt. En u heeft er twee nodig per dag, een maand lang. Hoelang de puistjes wegblijven, is afhankelijk van persoon tot persoon. Maar dreigen ze terug te komen, dan begint de behandeling gewoon opnieuw. Al kost een potje voor tieners of volwassenen wel 39 à 45 euro.

Liefst niet bruin

Hoe simpel het idee ook lijkt, de uitvoering was dat niet. Want levende microben doen een zalf verkleuren. “Niemand wil een bruine crème op zijn gezicht smeren. Om de bacteriën tijdelijk inactief te maken, omhulden we ze in een capsule, een bolletje met drie laagjes. Daardoor kunnen we de crème met bacteriën minstens een halfjaar bewaren. Daar is nog nooit iemand in geslaagd.”

Of het bedrijf nu dé oplossing tegen puistjes heeft gevonden, durft dermatoloog Thomas Maselis niet te voorspellen. “Daarvoor wil ik teststudies afwachten. Voor alle duidelijkheid: tegen acne helpt het niet. Dat wordt veroorzaakt door dichtgegroeide talgklieren en daartegen helpt de crème niet. Maar het zal misschien wel minder puistjes geven. Als het werkt, is het zeker welkom.”

Officiële resultaten van klinische studies wil de CEO nog niet bekendmaken, wel dat de testpersonen al na een week verbetering merkten. Van de Vlaamse overheid kregen ze een half miljoen euro om de houdbaarheid van de zalf te verlengen tot twee jaar.