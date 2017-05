Kat overleeft val van elf verdiepingen: “Hoogst uitzonderlijk”

Berchem - Een verbrijzeld achterpootje. Als bij wonder houdt de anderhalf jaar oude kat Marley niet meer over van een val vanop de elfde verdieping van een appartementsgebouw in Berchem.

Eigenares Chloé Noorbergen was donderdagmiddag haar terras aan het opruimen. Ze nam haar kat mee naar buiten, maar toen een vogel voorbijvloog, schrok Marley. Ze sprong op het hekwerk van het ­terras, verloor haar evenwicht en viel naar beneden. “Ik dacht dat Marley dood was”, zegt Chloé. Beneden bleek de kat de val wonderwel te hebben overleefd. “Al was Marley helemaal in shock. Het beestje zat op de stoep te bibberen en te hijgen.” Bij de ­dierenarts bleek dat het diertje enkel een verbrijzelde achterpoot overhoudt aan de metershoge val. Maandag gaat de kat al onder het mes.

Dat het beestje zo’n val overleeft, is veeleer uitzonderlijk, zegt dierenarts Dominique De Schutter. Weliswaar hebben katten meer kansen dan andere dieren om een hoge val te overleven. “Katten hebben een zeer goed evenwichtsgevoel, waardoor ze altijd met hun pootjes eerst landen. Zo beschermen ze hun kwets­bare lichaamsdelen: hun kop en borst. En doordat ze zeer elastische spieren hebben, komt het veel minder snel tot breuken.”

Foto: Joris Herregods

