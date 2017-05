”Pissige” Helmut Lotti kan ook dit weekend niet optreden

Zanger Helmut Lotti (47), die met stemproblemen kampt, zal ook dit weekend niet kunnen optreden. Bij een nieuwe controle in het ziekenhuis is gebleken dat zijn toestand is “verbeterd maar uiterst langzaam”.

Lotti heeft al ruim een week last van een ontstoken strottenhoofd. Hij slikt antibiotica en hoopte op een snel herstel, zegt hij. “Ik ben echt pissig. Ik ben nu technisch werkloos en trek me tot en met zondag terug in mijn huis in de Ardennen. Hopelijk tot 2 juni.”

De Oost-Vlaming zou dit weekend normaal optreden in Kassel en Hamburg. Afgelopen week moest hij al drie optredens in Duitsland afzeggen. Bij een nieuwe ziekenhuiscontrole, komende maandag, hoopt hij beter nieuws te horen.