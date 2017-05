Justin Bieber gaat volledig de mist in tijdens live optreden: “Ik ken de tekst niet”

‘Despacito’ klinkt geweldig op de radio, maar in het echt is dat wel een tikkeltje anders. Dat bewees Justin Bieber toen hij de zomerhit live zong in een club. De zanger ging volledig de mist in bij de Spaanse stukken. “I don’t know the words so I say dorito”, klonk het. En de Engelse stukken waren ook eh... apart.

Toen Despacito een enorme hit werd in Latijns-Amerika besloten Luis Fonsi en Daddy Yankee er Justin Bieber bij te vragen. Ze staken Engelse stukken in het Spaanse liedje en voila: de perfecte zomerhit was geboren.

Maar toen Justin het liedje live moest zingen in een club klonk het allesbehalve mooi. De zanger die binnenkort 23 wordt, verpestte het moment volledig toen de Spaanse stukken aan bod kwamen. “I don’t know the words so I’ll say poquito, I don’t know the words so I’ll say dorito”, riep hij door de micro. Toegegeven: we zouden het hem nog vergeven als de rest van het liedje goed werd gezongen, maar niks was minder waar. Wat op gezang moest lijken, klonk eerder op gekweel. Veel meer dan roepen en af en toe ‘Despacito’ zeggen, was er niet aan het optreden. En Biebs is niet aan z’n proefstuk toe: een paar dagen ervoor deed hij exact hetzelfde in een club in Las Vegas.