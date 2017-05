Zoveel kost het exorbitante jasje van Melania

Op vrijdag verscheen Melania Trump in Sicilië in een opvallende jas van modelabel Dolce & Gabbana met een prijskaartje ter waarde van 51.500 dollar of 46.000 euro. De Amerikaanse media berekenden al snel dat het jasje van de first lady net zoveel kost als het jaarlijkse inkomen van een gemiddeld Amerikaans gezin.

Tijdens hun laatste stop in Europa maakte Melanie Trump op vrijdag haar opwachting in Sicilië in een felgekleurde jas van het Italiaanse modelabel Dolce & Gabbana. Hoewel de first lady al meerdere keren voor dit prijzige label koos, strijkt het exorbitante prijskaartje van deze jas veel Amerikanen toch tegen de borst.

De jas heeft immers een waarde van 51.500 dollar of 46.000 euro, het bedrag dat een gemiddeld Amerikaans gezin per jaar verdient. Dat hebben diverse Amerikaanse media gemeld. Melania Trump had ook nog de bijhorende clutch bij zich, die echter 'slechts' 1.630 dollar of 1.450 euro kostte.

Net nu Donald Trump plannen heeft om het economische valnet voor werkende Amerikanen af te schaffen, wordt dit soort extravaganties van de familie Trump als bijzonder heikel ervaren. De reacties op de sociale media waren dan ook niet mals.

Breitbart used to be so outraged by Michelle Obama clothing costs. Weird that they're silent when Melania Trump wears a $51,000(!) coat. pic.twitter.com/KHTqReJA6R — Matt McDermott (@mattmfm) 26 mei 2017

Melania Trump visits Sicily, wears $51,500 designer jacket - who cares? We know she can afford it. Not tax payer $https://t.co/NKHKtNfOWU — Liana Kerzner (@redlianak) 26 mei 2017

When Michelle Obama wore a $2,000 dress it was a scandal, when Melania Trump wears a $51,000 coat it's some kind of a win apparently. pic.twitter.com/qKl5GnuQoL — Schooley (@Rschooley) 26 mei 2017