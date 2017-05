13-jarige krijgt van leerkrachten een oorkonde met de titel ‘grootste kans om terrorist te worden’

Toen de 13-jarige Lizeth Villanueva thuiskwam van een uitreiking op haar school had ze een wel heel merkwaardige oorkonde bij. Van haar docenten had het Amerikaanse meisje uit Texas de titel meegekregen dat zij ‘de grootste kans heeft om een terrorist te worden.’

Haar moeder Ena Hernandez kon haar ogen niet geloven. “Ik moest het twee keer lezen. Ik dacht: wat is dit?” zei Hernandez. “Dat is toch niet te geloven dat een docent, een volwassene, zoiets aan een kind durft geven. Dat is toch geen grap meer.”

De lerares in kwestie zei nochtans dat dit wel exact haar bedoeling was: een mopje maken. “Ze zei nog dat mensen het misschien beledigend zouden vinden, maar dat het haar toch niets uitmaakte”, vertelt het meisje zelf aan lokale media. “Ze lachte een hele tijd. Net zoals verschillende van de andere docenten tijdens de uitreiking. Andere leerlingen kregen oorkondes met de mededeling ‘grootste kans om perfect te integreren tussen blanke mensen’ en ‘grootse kans om dakloos te worden in Guatemala’.

Het schoolbestuur heeft zich ondertussen al verontschuldigd bij de kinderen en hun ouders. Maar de familie van Villanueva vindt dat er extra maatregelen moeten genomen worden. “Die leerkracht moet ontslagen worden, op zijn minst. Of zoiets in die aard.”