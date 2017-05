Komiek Ben Stiller gaat na zeventien jaar scheiden

Ben Stiller (51) en zijn vrouw Christine Taylor (45) hebben officieel aangekondigd dat ze een einde maken aan hun huwelijk. Dat meldt Entertainment Tonight. Het koppel was maar liefst zeventien jaar getrouwd en deelt twee kinderen.

Ben Stiller en Christine Taylor vormden in totaal achttien jaar een gelukkig acteurskoppel. Aan hun huwelijksgeluk komt nu echter een abrupt einde. Het koppel kondigde hun split aan in een gezamelijke aankondiging die op vrijdag naar het nieuwskanaal Entertainment Tonight gestuurd werd.

"Met wederzijdse liefde en respect voor elkaar hebben we na achttien jaar samen de beslissing genomen om te scheiden. Het opvoeden van onze kinderen als toegewijde ouders en hechte vrienden blijft onze belangrijkste prioriteit. We vragen de media dan ook vriendelijk om onze privacy te respecteren," zo luidde de officiële verklaring van het koppel.

Ben Stiller en Christine Taylor ontmoetten elkaar voor eht eerst op de filmset van de televisiereeks Heat Vision and Jack in 1999. Eén jaar later traden ze in het huwelijksbootje in Hawaï. Het koppel deelt twee kinderen, Ella Olivia (15) en Quinlin Dempsey (12). Gedurendevhun huwelijk speelden ze beiden samen in tal van komedies, zoals Zoolander, Zoolander 2, Dodgeball: A True Underdog Story, Tropic Thunder en Arrested Development