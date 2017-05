Leo verrast “new BFF’s” Marianne en Rosa op de Thuisdag

Wie een Thuis-fan is, weet al langer dan vandaag dat Marianne en Rosa eigenlijk elkaars grootste vijand zijn. Maar dit seizoen kwam daar verandering in, nadat Marianne Rosa een hoop geld aanbood om haar ex te grazen te nemen. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk en dat moet gevierd worden!

Het is Thuisdag, een dag waarop alle Thuis-fans de acteurs van Vlaanderens populairste serie in levenden lijve kunnen ontmoeten. Ze kunnen een drankje drinken in de Frens of gewoon een babbeltje slaan met Kaat of Simonne. Maar ook Marianne en Rosa zijn van de partij, en die zitten voor de allereerste keer samen in een tent. “En dat zonder ambras te maken, dat is ook de eerste keer!”, zegt Leo. De weduwnaar van Jenny wilde de twee “new bff’s” (oftewel best friends forever) zoals ze zichzelf noemen dan ook feliciteren met hun vriendschap. Hij had voor beide een lint mee waarop “Best Friends” stond en dat vierden de vrouwen met een dikke kus.