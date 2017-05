Help dit kersverse Nederlandse dolfijntje aan een naam

Babynieuws! In het dolfinarium in het Nederlandse Harderwijk hebben ze sinds vrijdagavond een nieuw tuimelaartje in de dolfijnenfamilie. “Mama Roxy en het jong maken het heel goed”, laat het dierenopvangcentrum weten.

Het is niet de eerste keer dat er een dolfijn bevallen is in het Dolfinarium in Harderwijk. “Maar het is wel altijd een spannende en indrukwekkende gebeurtenis. Zo’n pasgeboren kalf is heel erg kwetsbaar. Daarom is alles altijd heel goed in de gaten gehouden, door verzorgers, door dierenartsen”, laat Jurriën Wouter van het Dolfinarium weten.

Nog dichtbij mama

Het park is open voor het publiek en iedereen kan het jonge kalfje al bewonderen in de lagune, het buitenverblijf van de tuimelaars in Harderwijk, waar ze in een natuurlijke omgeving zwemmen. “We houden wel het publiek wat meer op afstand dan gebruikelijk om de kersverse mama en het dier de nodige rust te gunnen.”

Het is ook nog niet helemaal zeker of het een jongen of een meisje is. Het jonge dolfijntje blijft nu nog heel dicht bij zijn moeder en de andere dolfijnen. De band die ze nu krijgen, willen de verzorgers nog niet verstoren door onderzoeken te doen.

Help het diertje aan een naam

Het dierenopvangcentrum heeft nu een wedstrijd uitgeschreven, zodat ook de fans van het dolfijntje mee kunnen beslissen hoe het dier zal heten. Er zijn al veel suggesties binnenkomen, maar je kan nog contact met hen opnemen om jouw voorstel in te dienen.