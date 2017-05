Konijntje gedumpt in Antwerpse glascontainer in brandende hitte

Het verhaal begon bij een voorbijganger van de Antwerpse glascontainer, die rond de middag de politie belde. Bij het gebruiken van de glascontainer had hij er een konijn in zien zitten. Het diertje kon nooit uit eigen beweging uit de glasbol geraken. Bovendien was de temperatuur erg opgelopen.

De politie van Antwerpen redde vrijdagmiddag het konijn uit de glascontainer. Het is zo goed als zeker dat het om een geval van dierenmishandeling gaat. De patrouille die ter plaatse kwam, probeerde het konijn te bevrijden. Maar de container was te diep. Omdat het dier al erg verzwakt en vermagerd leek, was er haast bij gemoeid en kwam de hondenpatrouille van de politie erbij. Die is gespecialiseerd in het vangen van honden, maar het lukte toch om het diertje te bevrijden.

Omdat de kans heel klein was dat het diertje zelf in de container was geraakt, ging de politie op zoek naar de dader. Het konijn is gered en krijgt de nodige zorgen en opvang.