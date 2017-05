Trump neemt volgende week beslissing over klimaatakkoord van Parijs

De Verenigde Staten zullen volgende week beslissen of ze zich al dan niet aan het klimaatakkoord van Parijs houden, zo heeft president Donald Trump zaterdag getwitterd. “Ik zal mijn definitieve beslissing over het akkoord van Parijs volgende week nemen! “, schreef Trump op Twitter.

De president wordt op de topbijeenkomst van de G7 in Italië door alle andere deelnemers van de top onder druk gezet om het akkoord over de beperking van de impact van broeikasgassen op het klimaat, na te leven.

I will make my final decision on the Paris Accord next week!